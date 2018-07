El Consell ha de pagar 7.000 euros d'IBI a l'Ajuntament

A partir d'aquest any, el Consell Comarcal del Solsonès haurà d'assumir l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) de l'edifici on s'ubiquen les dependències de l'ens, el palau Llobera. Així, el Consell es responsabilitza del gravamen a partir del pagament de 7.000 euros a l'Ajuntament de Solsona aquest 2018. D'aquesta manera, l'ens comarcal s'ha vist obligat a redefinir el pressupost mitjançant una modificació de crèdit aprovada per unanimitat en l'últim ple, celebrat dijous passat. Fonts jurídiques del Consell Comarcal afegeixen que se'ls ha reclamat el pagament d'aquesta anualitat.

La presidenta de l'òrgan supramunicipal, Sara Alarcón, explica a aquest diari que l'Impost sobre Béns Immobles no s'havia assumit per raons del cadastre. Fins ara, l'edifici constava en aquest registre com a propietat del Bisbat de Solsona i la institució religiosa està exempta del pagament de contribucions. Alarcón ha explicat que desconeixia aquesta situació en el registre, tot i que l'adquisició del Palau per part del Consell Comarcal es va produir l'any 1989. La presidenta ha informat que una revisió cadastral ha fet evident la urgència d'una regularització de comptes per «actuar amb coherència», atès que «com a propietaris, ens toca pagar aquest impost», ha aclarit la presidenta de l'ens comarcal.

Els dominics van prendre possessió de l'edifici el segle XVII, i des d'aleshores havia format part del bisbat fins l'any de la venda.