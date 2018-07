Solsona premia onze clients del petit comerç solsoní i un establiment

Solsona ha tancat la vuitena edició de la campanya que pretén dinamitzar el petit comerç de la ciutat. L'Ajuntament solsoní ha fet entrega dels onze guardons als clients guanyadors i un premi a la categoria d'establiment. La iniciativa ha congregat enguany 66 establiments del nucli antic i 68 de fora. Entre la clientela que va omplir les butlletes que s'oferien als comerços durant el mes de juny, s'han escollit les persones gua-nyadores per mitjà d'un sorteig emès en directe dilluns passat per Solsona FM. L'entrega de premis va anar a càrrec de Ramon Xandri, regidor de Nucli Antic, Entitats Socials, Hisenda i Administració. A més, tal com és característic en el marc de la campanya, també s'ha sortejat un guardó entre els establiments col·laboradors, que ha guanyat la botiga de complements i roba La Mercè. La proposta a la ciutat està promoguda per la regidoria de Promoció Econòmica i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdSolCar). La campanya s'organitza en xarxa per diversos municipis catalans on s'ha instaurat el Pla de Barris.