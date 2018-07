La Diputació de Lleida finança part de la compra del Camp del Serra

L'Ajuntament de Solsona ha rebut una concessió de 195.855 euros de la Diputació de Lleida per a l'adquisició del Camp del Serra, la qual es va efectuar el febrer de l'any passat. Aquest ajut correspon al 26 % del cost total de la compra, un total de 750.000 euros. El consistori solsoní, que ja ha justificat el cost de la despesa, preveu dur un nou expedient de modificació de crèdit al pròxim ple per tal d'invertir aquesta quantia en altres projectes municipals de caràcter urbanístic. Així mateix, l'ens tambe s'ha acollit al Programa d'arrendaments i subministraments de la mateixa institució provincial per als exercicis del 2017, 2018 i 2019 amb la finalitat de sufragar el subministrament elèctric de l'enllumenat públic.

La Diputació ha notificat a l'ajuntament la llicència de 15.179 euros per a cadascuna de les anualitats. El cost total de l'enllumenat és de 185.000 euros l'any.