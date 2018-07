El Gremi d'Hostaleria del Solsonès estrena una ruta de tapes a Solsona

Amb el nom «La Mà de Tapes», el Gremi d'Hostaleria del Solsonès posa en marxa per primera vegada una ruta de tapes per la ciutat de Solsona a partir del proper dilluns, 23 de juliol, fins al diumenge, 12 d'agost. La iniciativa rau en dinamitzar l'activitat comercial del municipi així com engrescar tots els agents implicats: la població, els visitants i els comerços. Tot i això, no s'ha disse-nyat com a atractiu turístic, aclara Nil Vendrells, impulsor de la proposta i també coordinador del gremi. Hi participen 16 agremiats d'un total de 76 que conformen l'entitat. Els agremiats col·laboradors hauran d'elaborar una tapa que es vendrà a tres euros juntament amb un quinto de la marca Moritz, que s'ha convertit en la patrocinadora de la proposta. Els interessats podran adquirir butlletes de participació als establiments participants i a l'Oficina de Turisme. Aleshores, els participants disposaran d'un mapa on hi haurà il·lustrats tots els punts on s'hi pot degustar una tapa.

Vendrells explica que la iniciativa és molt lliure i gens pautada, atès que «l'usuari podrà escollir l'ordre en què vol consumir les tapes» mentre ho facin entre les set i les nou del vespre durant les tres setmanes que comprèn la proposta, «temps suficient per realitzar l'activitat sense presses», subratlla el coordinador del gremi. A més, el recorregut gastronòmic tindrà premi final a la millor tapa, a banda d'un sorteig entre els participants que s'hagin acollit en aquesta primera edició, que tindrà com a recompensa una experiència a la fàbrica Moritz. L'objectiu és aconseguir que l'oferta funcioni i se'n pugui derivar una segona edició, «potser cap a la tardor, i així incloure productes de temporada», avança Vendrells. L'activitat també persegueix l'objectiu de donar vida al gremi, que té una de les quotes més baixes de Catalunya.