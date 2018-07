El Consell demana que totes les escoles de primària puguin participar en l'Esport Blanc

El Consell Comarcal del Solsonès vol demanar a la Generalitat de Catalunya que inclogui totes les escoles de primària del Solsonès en la propera edició de l´Esport Blanc Escolar.

El conseller d'esports Albert Bajona ha indicat que es tracta d'una activitat que ofereix "una gran oportunitat als joves i contribueix a formar-los en una aquesta pràctica esportiva". Per aquestes raons, Bajona considera que tots els alumnes hi haurien de poder accedir, es tracti o no d´escoles concertades.

L´Esport Blanc Escolar va comptar amb més de 170 alumnes durant la darrera edició, provinents de les escoles Setelsis, El Vinyet, Vall de Lord i ZER. La iniciativa està impulsada per la Secretaria General de l´Esport, el Departament d´Ensenyament i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d´Esports d´Hivern, els consells esportius, les estacions d´esquí, els consells comarcals, la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d´Aran.