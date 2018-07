Dos mesos d'obres i un any i mig esperant els permisos

El temps d'execució de les obres per afavorir l'accessibilitat de la Caseta del Pantà de Sant Ponç ha estat de dos mesos, segons ha explicat l'empresa Tirantmilles. Aquest període contrasta amb l'any i mig que han tardat els permisos a arribar. Tot i no posar-hi cap entrebanc, aquest lapse de temps resulta «una paradoxa» per als responsables de la iniciativa, ja que troben que per tractar-se «d'una millora social, els tràmits han anat molt lents».

Tot i això, l'empresa d'esports d'aventura ha pogut encetar la temporada d'estiu amb les obres acabades. L'adaptació de la Caseta del Pantà consta d'una rampa i una cadira amfíbia per accedir a l'embassament, així com la creació de vestidors i lavabos adaptats. A la zona chill-out també s'hi pot accedir amb cadira de rodes.

Més enllà de les obres, aquesta iniciativa es pot considerar pionera al Solsonès pel que fa a esports adaptats. «Avui en dia ja hi ha conscienciació en altres àmbits, com la restauració i l'hoteleria, en què s'ha vetllat per adaptar els establiments i comerços», ha exposat Espinal. «Tot i així, pel que fa als esports, encara hi ha un llarg camí per recórrer per aconseguir activitats de lliure accés per a tothom», ha conclòs.