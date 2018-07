Solsona celebra diumenge la declaració de la freixera del passeig com a primer arbre d'interès local

El freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) que senyoreja l´extrem del passeig del Pare Claret de Solsona a tocar de la plaça del Camp, conegut popularment com la freixera del passeig, es converteix en el primer arbre protegit de la ciutat. Així ho va acordar el ple de l'Ajuntament solsoní celebrat el 26 maig de l´any passat. L'arbre ha estat declarat d´interès local, i aquest diumenge a les onze del matí el municipi ho celebrarà amb la inauguració d´una placa que s´ha col·locat al paviment del passeig. Serà un dels actes centrals amb què es tancarà la desena Setmana del Medi Ambient.

Considerat una icona dels solsonins per la seva situació estratègica, aquest arbre històricament ha esdevingut un punt de trobada d´amics, excursions i altres activitats i, per a molts ciutadans, forma part del patrimoni públic municipal dins el paisatge urbà. Tal com recull la memòria tècnica elaborada per l´Agència de Desenvolupament Local amb l´assessorament de l´expert en arbrat urbà Josep Selga, la freixera és mereixedora d´aquest reconeixement en tant que destaca dins el municipi per les seves característiques de tipus biològic, històric, cultural o social, que en justifiquen la seva protecció i conservació.

250 anys

El freixe de fulla petita és un dels arbres autòctons de la regió mediterrània europea i a Solsona és el tercer arbre més plantat a places i jardins. El del passeig, si bé se´n desconeix l´edat exacta, es calcula que podria tenir 250 anys, aproximadament. De fet, hi ha un voluminós testimoni gràfic del passeig del Pare Claret des de principi del segle XX. Les primeres imatges que es conserven d´aquest freixe daten del 1906 i ja aleshores es pot veure un arbre alt amb la capçada ben desenvolupada. Actualment presenta uns diàmetres d´entre 1,22 i 1,42 metres i 12,7 x 12,3 metres de capçada; 3,78 metres de volt de canó, 4,46 metres de la soca, i una alçàries de 2,5 metres del canó i 15,5 metres la total. La seva estructura és peculiar, ja que ha conservat les branques principals a una altura més baixa del normal, amb una silueta única i peculiar.

El nom amb què els solsonins coneixen aquest peu també evidencia la seva càrrega històrica. I és que freixera no és un mot recollit al diccionari normatiu de l´Institut d´Estudis Catalans i se circumscriu a la llengua vernacla. Això confirma el fet que la societat solsonina hagi fet perviure el terme de generació en generació tant per denominar l´espècie com per referir-se a aquest exemplar concret.

La creació de la figura d´arbre d´interès local comporta la seva protecció, que implica la prohibició de tallar-lo o arrencar-lo totalment o parcial, així com de danyar-lo per qualsevol mitjà. Les tasques de manteniment i aplicació de tractaments silvícoles i fitosanitaris seguiran sent realitzades pels tècnics de la brigada municipal, que hauran de tenir-ne una especial cura. Així, per exemple, no hi podran aplicar mai una poda generalitzada i agressiva, i caldrà retirar-ne regularment les branques petites que estiguin mortes, molt podrides o mig desadherides.

En el marc de la desena Setmana del Medi Ambient, aquest diumenge a les onze del matí l´Ajuntament inaugurarà la placa commemorativa d´aquesta declaració. Al mateix moment, es durà a terme una sessió de contacontes basada en el llibre de Tina Vallès i Alícia Baladan Crec, a càrrec de Mon Mas. I, finalment, s´inaugurarà una exposició de fotografies antigues instal·lada a l´exterior del portal del Castell. Es titula "Els ulls de la Freixera" i l´han preparat la regidoria de Medi Ambient i l´Agència de Desenvolupament Local.