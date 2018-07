Solsona oferirà visites guiades nocturnes sobre l'arribada de la llum

La cooperativa Voliac, que duu el nom comercial de Solsona Experience, engega dijous 26 de juliol la cinquena edició de les visites nocturnes a Solsona. Enguany, la proposta gira al voltant del conflicte que va causar la instal·lació de la llum a la ciutat.

A partir d'un format teatralitzat, l'equip de Solsona Experience traslladarà el públic a la Solsona d'inici del segle XX , on la població es mantenia estancada amb una economia preeminentment agrària mentre que Catalunya havia triplicat els habitants. Membres de la cooperativa han presentat la proposta amb dades com ara que el 1896 a Solsona es van substituir les antigues teieres i els llums d'oli per la llum elèctrica. El conflicte va aparèixer en el moment en què es van trobar dues empreses subministrant l'electricitat, i això va propiciar una divisió de la societat solsonina.

L'activitat, que completa l'oferta de visites turístiques per Solsona i comarca per part de Voliacs, es duran a terme el dijous i el divendres a partir de les nou del vespre, des del dia 26 de juliol fins al 31 d'agost. Segons membres de l'empresa, les reserves es poden fer en línia o per telèfon.