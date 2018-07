?La segona edició de la biofira L'Ecològica de Solsona celebrarà dissabte la seva jornada central amb el mercat de productes ecològics a la plaça Major de les deu del matí a les deu de la nit, complementat amb un seguit de tallers per aprendre a identificar els tòxics dels cosmètics, per evitar el malbaratament alimentari o per aprofundir en el benefici del producte ecològic. Per escalfar motors, ahir dijous Toleràncies es va encarregar d'explicar què és un smoothie bowl.