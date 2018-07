Olius demana consciència al veïnat abans d'iniciar el porta a porta

Olius comença la recollida de residus porta a porta el dia 1 d'agost. D'aquesta manera, es convertirà en el segon municipi de la comarca que desenvoluparà el sistema després de Sant Llorenç de Morunys. Pel que fa a Solsona, la capital comarcal, ja s'ha portat a terme l'estudi previ i es preveu que durant el 2019 s'implementi.

L'alcalde d'Olius, Antoni Màrquez, va demanar que «tota la població sigui conscient», ja que considera «un desastre» la quantitat de residus que hi ha al costat dels contenidors de l'entorn rural, per exemple. Olius és el tercer municipi del Solsonès pel que fa a nombre d'habitants.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, va visitar ahir, dijous, el municipi d'Olius, que durant les dar-reres setmanes està portant a terme diverses trobades informatives obertes al veïnat. La següent serà el proper dissabte 21. A l'auditori de l'Escola Agrària del Solsonès (Olius), Tost va explicar que la recollida de residus porta a porta és el present i el futur a Catalu-nya, ja que a final d'any tindrà dues-centes poblacions que hauran implementat el sistema.



Millorar les xifres

Actualment, Olius és un dels municipis catalans amb percentatges més baixos pel que fa al reciclatge, amb unes xifres al voltant del 25%. Amb el porta a porta, la majoria de les poblacions arriben a nivells del 70%, o del 85% si es complementa amb el pagament per generació, és a dir, que la ciutadania pagui d'acord amb la quantitat de residus generats.

La xerrada sobre la contribució de la recollida porta a porta per tal d'assolir els objectius establerts a les normatives de Catalunya i Europa es va centrar inicialment en la necessitat d'evolucionar cap a un model més eficient, responsable i circular, tenint en compte les generacions futures.

El director de l'agència de residus catalana va demanar a la trentena d'assistents que allarguessin la vista i miressin «més enllà dels municipis on vivim, ja que el residu que generem comporta un impacte». Un impacte d'àmbit global, va continuar, mentre va aprofitar per repassar les previsions que a l'any 2100 hi haurà onze mil milions de persones vivint al planeta Terra. Tost va ser alcalde de Riudecanyes quan el municipi va ser el primer de Catalunya en implementar el porta a porta.

«En aquell moment, fa divuit anys, érem vistos com uns friquis. Ara ja hi ha moltes més poblacions que han vist disparar-se els percentatges de reciclatge gràcies al sistema de recollida, i no hi ha cap ajuntament que s'hagi fet enrere», va concloure.