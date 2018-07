Ara el projecte es concentrarà en la sequera als boscos

? Després de tancar la campanya de recollida d'imatges de la processionària, el projecte va començar ahir una campanya similar per analitzar la sequera als boscos catalans. Per això demana a la ciutadania que participi enviant fotografies de boscos afectats directament o indirectament per l'eixut.

«Per xoc tèrmic o per afectació d'algunes plagues, els arbres també tenen el característic aspecte sec que volem que recullin els participants dins de l'Alerta Sequera», segons la coordinadora del projecte, Anabel Sánchez.