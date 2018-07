L'Ecològica vesteix el nucli antic solsoní de productes ecològics del territori i d'arreu

La segona edició de l´Ecològica de Solsona ha encetat una jornada frenètica d´activitats que ha situat com a eix central un mercat configurat per 10 estands de productors de la comarca i d´altres punts del territori català. Dpagès, Som orgànics i Cal Monegal, productors agroecològics locals, han posat a l´abast dels visitants carns i elaborats ecològics així com Toleràncies i Fruits Taribó. Pel que fa als elaboradors d´arreu, hi ha hagut presència de comarques com el Pallars Sobirà i el Gironès amb la marca "Intens" de roba ecosostenible.

Els plats forts de l´esdeveniment segons Toni Carralero, regidor de Medi Ambient de l´Ajuntament de Solsona, han estat les veus de Xavier López, formador en agricultura ecològica i el nutricionista i escriptor, Marc Casabosch. Ambdós experts han posat en relleu «el valor del que mengem» i el maneig adequat i sostenible d´una finca ecològica. A banda, durant el matí s´han dut a terme tallers infantil a la plaça del Palau Episcopal, que comprenien des de tallers de cuina fins a manualitats amb roba reciclada, i l´espectacle teatral «La República dels Contes». Carles Pujol, un dels principals promotors de l´Ecològica i tècnic de l´Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona (AdSolCar), assegura que totes aquelles activitats amb inscripció prèvia, com el taller d´identificació de tòxics als cosmètics a càrrec de Judith Colilles de l´empresa Llum de Lluna, han esgotat les reserves abans d´hora. Fonts de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdSolCar), entitat gestora de la biofira, han subratllat que la infraestructura del mercadal es deu al perfil dels visitants: «El públic familiar és el gran assistent i s´han hagut de dissenyar activitats com tallers i espectacles per grans i petits», remarquen. Demà diumenge, la SMA tanca el programa d´actes.