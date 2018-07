La Setmana del Medi Ambient de Solsona arriba al seu gruix màxim d'activitats

La desena edició de la Setmana del Medi Ambient de Solsona celebra avui tallers infantils i un espectacle de teatre. A les deu del matí a la plaça del Palau Episcopal hi haurà alimentació saludable, pintures facials, decoració de bar-rets, així com roba reciclada i jocs gegants de fusta. A les dotze, els tallers donaran pas a un espectacle de teatre per a tota la família.

Diumenge serà el dia de cloenda de la Setmana del Medi Ambient de Solsona, amb activitats que van des de la caminada «Descobrir la història del paisatge a través de les roques», amb sortida a les vuit del matí, a la declaració de la Freixera del Passeig com a arbre d'interès local a les onze del matí, acompanyada de la inauguració de la placa commemorativa, l'exposició de fotos antigues Els ulls de la Freixera i l'actuació de contacontes al portal del Camp. A dos quarts d'onze. al Camp del Serra, també hi haurà alliberament de fauna. El Grup de Natura del Solsonès encapçala la llista d'entitats i institucions organitzadores.