L'entitat col·labora en el primer sopar-maridatge a les piscines

Les piscines municipals de Solsona acolliran aquest dijous 26 de juliol un sopar-maridatge amb valor social, gràcies a la col·laboració entre l'associació Amisol, el bar Casal, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), l'equipament esportiu municipal i l'Ajuntament de Solsona.

L'esdeveniment, que era previst el divendres 13 de juliol però es va suspendre per qüestions meteorològiques, se celebrarà finalment aquest dijous 26 de juliol. Segons les entitats organitzadores, es tracta de «sopars amb valor social», perquè posen a taula productes del territori, són elaborats per cuiners de la zona i servits per treballadores i treballadors de l'associació Amisol. En aquest cas, el cuiner serà un dels responsables de la Cuina del Ganxet de Cardona.

El menú començarà amb una sopa freda de remolatxa acompanyada per un farcell de formatge Valette i xips de verduretes. El segon plat consistirà en un briox amb espatlla de porc (Pitus), ceps de temporada, poma a la vainilla i amanida d'estiu amb salsa de vinagre i poma de Deu Pometes. De postres hi haurà un tiramisú de la pastisseria Montserrat de Cardona i, després, un bany a la piscina.