La Policia Nacional torna a oferir la renovació del DNI a Solsona cinc mesos després

L'Ajuntament de Solsona ha informat que a la capital comarcal es tornarà a expedir i renovar el document nacional d'identitat (DNI) els dies 18 i 20 de setembre i 20 i 22 de novembre del 2018. Aquests són els dos propers torns que ha comunicat la Policia Nacional de Lleida a l'Ajuntament.

L'última vegada que es va prestar aquest servei a la capital del Solsonès va ser a l'abril. Fins aleshores feia mesos que el personal de la comissaria provincial de Lleida de la Policia Nacional no es desplaçava a Solsona, al·legant «motius de seguretat», segons informa l'Ajuntament solsoní.

A partir d'ara, els ciutadans i ciutadanes que necessitin dur a terme aquest tràmit poden concertar la cita presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del consistori, o bé per telèfon. Hi ha un límit de 80 places per a cada torn. A més, l'Ajuntament solsoní recorda que és imprescindible acudir a les dependències municipals dos dies, ja que el segon es recull el document nacional d'identitat. També és necessari dur el DNI vell i una fotografia de carnet.