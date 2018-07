Sol del Solsonès rep part de la recaptació de les bosses de plàstic de Cal Monegal

L'entitat Sol del Solsonès ha rebut la recaptació de la venda de bosses de plàstic de Cal Monegal de l'últim any. Els responsables de l'obrador i botiga de carn ecològica i queviures situada a la plaça de l'Olivera del Pi de Sant Just (Olius) van decidir destinar els diners a entitats socials solsonines, i cada any trien tres entitats de la comarca per donar-los una tercera part de la recaptació.

Membres de Sol del Solsonès agraeixen el «gest altruista» de Cal Monegal, ja que «amb aquest tipus d'iniciatives, continuem treballant amb més ganes per millorar la qualitat de vida de les persones que assisteixen a l'entitat».

A principi de juliol, la presidenta de l'agrupació de familiars de malalts mentals i drogodependents de la comarca, Mònica Ser-ra, i una de les responsables de la botiga, Sandra Sala, van fer oficial la donació davant de l'establiment creat l'any 2009.

L'entitat Sol del Solsonès, que va celebrar el seu quinzè aniversari a final del 2017 i compta amb uns 140 socis, té com a objectiu principal «lluitar contra l'estigma social que envolta la salut mental, que no ajuda a la recuperació de les persones».