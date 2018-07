El nou tanatori de Solsona reformarà completament l'antic Club Sant Jordi

L'antic Club Sant Jordi, a la cèntrica avinguda Mare de Déu del Claustre, serà l'edifici que albergarà el nou tanatori de Solsona. Demà, divendres, el ple de l'Ajuntament solsoní votarà l'aprovació inicial del projecte bàsic. La construcció serà reformada de manera integral, en un projecte que va començar a coure's durant la legislatura passada, moment en què es va construir el nou centre cívic Xavier Jounou i s'hi va traslladar tota l'activitat del club.

El tanatori té un pressupost aproximat d'un milió i mig d'euros. L'alcalde David Rodríguez explica que l'Ajuntament solsoní està buscant finançament per portar-lo a terme i ja ha parlat amb la Diputació de Lleida. A més, el consistori compta amb un romanent de tresoreria que és millor gastar-lo en una iniciativa de «grans dimensions», ja que gastar-lo de mica en mica ens pot portar problemes pel que fa a legislacions», afegeix l'alcalde.



Reforma integral

El redactat inicial, fet per l'arquitecta Anna Grau, preveu l'ender-roc de tots els tancaments existents a l'immoble actual, ja que estan en mal estat i fan que l'edifici no s'ajusti a la normativa vigent. Les instal·lacions continuaran sent d'una sola planta i tindran una estructura dissenyada per aprofitar al màxim la il·luminació natural. També s'aprofitaran l'estructura de pilars i la coberta.

El futur equipament tindrà tres sales de vetlla d'entre 50 i 60 metres quadrats cadascuna. També disposarà d'una sala de cerimònies de 179 metres quadrats i amb capacitat per a 190 persones, un vestíbul, dos patis interiors, un espai d'ús exterior privat per als usuaris de les sales de vetlla i lavabos. «L'espai per fer-hi cerimònies civils era totalment necessari», continua Rodríguez, que afegeix que el tanatori actual «ha quedat petit».

El consistori destaca l'espai de l'antic Club Sant Jordi com a cèntric, sense veïns a sobre i envoltat de parcs. El projecte pretén millorar els serveis funeraris de la comarca, i ajudar per tal que les famílies puguin «passar el tràngol en bones condicions, i evitar situacions habituals com ara que no funcioni l'aire o que hi hagi acumulacions de gent a les sales», continua David Rodríguez.

El govern municipal solsoní, encapçalat per Esquerra, va proposar la idea en la campanya de les darreres eleccions municipals. «És evident que no estarà acabat durant aquesta legislatura, falta el projecte executiu i obrir el concurs d'obres, però vull pensar que el 2020 estarà enllestit», conclou Rodríguez. El tanatori continuarà sent gestionat directament per l'Ajuntament de Solsona.