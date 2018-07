«Comencem ara a les set fent la tapa del Mesigual, i després anirem més cap al centre»

Laura Carmona i Marc Gómez van anar ahir a les set de la tarda al Mesigual per tastar la seva primera tapa del recorregut. «Ens l'han recomanada diverses amistats i hem decidit començar per aquí. Llavors, ja aparcarem el cotxe a Solsona centre i visitarem locals del nucli antic anant d'un a l'altre a peu», explicava Carmona.

A l'hamburgueseria solsonina van tastar-hi l'hamburguesa de peu de porc i gambes amb romesco i porro cruixent, una de les tapes més ben valorades del recor-regut. «El peu de porc desossat el tenim a la carta del restaurant Gran Sol i triomfa, i vam pensar que transformar-lo en hamburguesa seria una bona idea», explica la responsable del Mesigual, mentre afegeix que ara s'estan plantejant afegir la tapa entre els plats de la carta.

A més, defineix el peu de porc com un plat típic de la zona de muntanya, «molt estimat per la gent gran i una mica més difícil per als joves. Tot i així, presentat en forma d'hamburguesa, trobem molts joves als quals els acaba agradant», conclou Rafart.