La Mà de Tapes arriba al primer cap de setmana amb una bona acollida

La iniciativa per dinamitzar l'activitat comercial i gastronòmica solsonina La Mà de Tapes arriba al seu primer cap de setmana amb bones valoracions per part dels establiments i el públic participant. A La Plaça Bar, per exemple, van vendre fins ahir a la tarda una vintena de racions, xifres similars a les de l'hamburgueseria Mesigual. La ruta de tapes finalitzarà el dia 12 d'agost.

La proposta consisteix que els agremiats col·laboradors elaboren una tapa que es ven a tres euros juntament amb un quinto de la marca Moritz, que s'ha convertit en la patrocinadora de la proposta. Els interessats podran adquirir les butlletes de participació als establiments participants i a l'Oficina de Turisme del Solsonès. Llavors, se'ls entrega un mapa on hi ha il·lustrats tots els punts de degustació.

Reaccions positives

Maria Rafart, responsable del Mesigual, valora positivament la proposta però puntualitza que si comencés i acabés «una mica més tard, seria millor per als establiments perquè la gent faria la tapa i ja es quedaria a sopar».

Per a Adrian Martorello, de La Plaça Bar, també seria millor «acabar una mica més tard, a les deu en comptes de les nou del vespre», perquè a l'estiu la gent sol sortir més tard. Martorello posa per exemple el primer dia de la campanya, dilluns 23 de juliol, moment en què «la majoria de gent va venir quan ja eren gairebé les nou». A La Plaça Bar, que el 10 d'agost farà tres mesos que va obrir, els agrada molt la proposta, tot i que ens ha agafat molt a prop de l'obertura. Martorello afegeix que per aquest motiu «hem triat una tapa senzilla que ja ens funcionava i a tothom li ve de gust».

Trumfos de Cambrils

Teresa Vantolra, també responsable de l'establiment, destaca que és «un dels plats que més ens demanen, perquè són trumfos de Cambrils frescos que tallem nosaltres, fem que quedin cruixents de fora i tendres de dins, i els acompanyem amb una salsa un punt picant».

Segons Maria Rafart, la iniciativa La Mà de Tapes els ha portat gent que encara no havia visitat l'establiment, i és una manera de sopar, si vas tastant una tapa a cada lloc. A la iniciativa de dinamització comercial, de la població i dels visitants, hi han participat 16 agremiats del total de 76 que formen l'entitat.