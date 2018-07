Solsona reconeix el cantautor Roger Mas com a fill predilecte

L'Ajuntament solsoní reconeix el músic i cantautor Roger Mas amb el títol de fill predilecte de la ciutat de Solsona. El ple del mes de juliol va aprovar per unanimitat dels regidors la proposta d'iniciar els tràmits per a la concessió del títol.

Segons l'alcalde, David Rodríguez (ERC), Mas és una persona que destaca per fer «bandera de la seva solsonitat». Rodríguez també va dir durant el ple de divendres que la reflexió prèvia a la proposta de reconeixement s'havia fet en l'àmbit de govern.

Pel que fa als partits a l'oposició, el portaveu de CiU. Marc Barbens. va dir que el grup polític està d'acord amb el reconeixement per «l'excel·lència musical del cantautor i la representació de la ciutat que porta a terme arreu on va». La CUP també hi va votar a favor, tot i que va demanar a l'equip de govern que els reconeixements comencin de baix a dalt i no com a propostes sorgides a nivell polític. El seu portaveu, Òscar Garcia, va afegir que per aconseguir un màxim consens el procés de decisió necessita més temps.

El primer tinent d'alcalde, Francesc-Xavier Mas, va respondre que no havia sortit cap iniciativa popular en aquest sentit, i per això ho havien proposat des de l'equip de govern. El ple també va aprovar per unanimitat la concessió de la medalla de la ciutat de Solsona a l'Associació de Festes del Carnaval. És la segona medalla d'aquest tipus que es concedeix, ja que la primera va ser per a Joan Subirà (1944-2011), un dels impulsors de la recuperació del Carnaval el 1971.