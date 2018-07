El Bisbat de Solsona celebra enguany el 425è aniversari de la seva creació

El Bisbat de Solsona compleix 425 anys de la seva creació. Concretament, va ser el papa Climent VIII qui, a petició del rei Felip II, va crear el bisbat solsoní el dia 1 d'agost de l'any 1593. Tot i que l'aniversari serà durant el mes d'agost, la celebració oficial serà a principi de setembre. D'aquesta manera, el dissabte 1 de setembre a les dotze del migdia, el Museu Diocesà i Comarcal presentarà l'exposició «Alba: més de 400 anys d'indumentària litúrgica».

Pel que fa al diumenge 2 de setembre, a les sis de la tarda hi haurà una missa concelebrada a la catedral de Solsona, seguida de sardanes i celebració a la plaça del Palau Episcopal, segons informa el Bisbat. La missa serà presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i concelebrada pel bisbe de Solsona, el bisbe de Vic i el bisbe d'Urgell. El mateix diumenge el Museu Diocesà farà una jornada de portes obertes de les onze del matí a les dues del migdia i de les quatre de la tarda a les vuit del vespre.

A més d'aquests actes, el Bisbat ha informat de la preparació d'un documental d'uns 30 minuts «per donar a conèixer com va ser creada la diòcesi, el paper que ha tingut en el context de la història de Catalunya i l'evolució de la societat», segons un comunicat oficial.



Detalls històrics

Mossèn Enric Bartrina ha redactat un text sobre els detalls històrics de la creació del bisbat. Segons Bartrina, fa més de 425 anys, el rei Felip II, preocupat per la decadència de les col·legiates agustinianes, designà una comissió de quatre visitadors per inspeccionar la situació dels monestirs de Catalunya i del Rosselló. Les seves conclusions van ser reformar els monestirs benedictins, suprimir les col·legiates agustinianes i crear el Bisbat de Solsona, en part, per poder governar millor la diòcesi d'Urgell, segons continua mossèn Enric Bartrina, que és director de l'Arxiu Diocesà.

Les actuacions que es van portar a terme en aquell moment, segons Bartrina, van ser «convertir l'església de l'antic monestir solsoní de canonges agustinians en catedral, sota la mateixa advocació de Santa Maria, i convertir la mansió de l'abat en Palau Episcopal». A més, la nova diòcesi va ser dotada amb les rendes d'uns quants monestirs i priorats suprimits l'any anterior.