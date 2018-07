El termini per prioritzar el procés de participació és obert fins dimarts

El Consell Comarcal del Solsonès ha informat que el termini per prioritzar les 21 propostes consensuades pels 15 municipis de la comarca durant el procés participatiu resta obert fins al 31 de juliol. L'ens ha fet una aposta per un nou model de governança basat a apropar la ciutadania a la presa de decisions, amb l'objectiu d'aconseguir una transformació positiva en el territori que permeti dinamitzar-lo socialment i econòmicament. Actualment, hi ha gairebé 500 persones inscrites al registre de participació ciutadana, però el Consell afirma que com més persones hi hagi més pluralitat hi haurà en les prioritzacions de les propostes que sorgides.