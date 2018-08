El Consell alerta dels diversos perills dels infants en època estiuenca

El Consell Comarcal del Solsonès ha alertat en un comunicat sobre els perills dels infants a l'estiu relacionats amb les activitats aquàtiques i l'exposició solar. Segons l'ens comarcal, l'estiu significa vacances escolar, i «això implica un canvi en el ritme de vida de tota la família, perquè petits i grans passarem moltes més hores a l'aire lliure, en contacte amb la natura i sovint a prop de l'aigua».

L'ens recalca la importancia d'aprendre a nedar des de ben petits. I, tot i que l'edat per començar a fer cursets de natació sigui situada entre els 4 i 5 anys, el Consell recomana la matronatació a partir dels 4 mesos, «modalitat on hi ha els pares i un monitor».