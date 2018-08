La cooperativa d'inserció social Riuverd inaugura la botigueta al nucli antic

Riuverd, cooperativa d'inserció sociolaboral situada a Solsona, obrirà avui la seva botigueta al nucli antic solsoní. Concretament, al carrer Sant Cristòfol, número 2. A partir de les set de la tarda hi haurà la festa d'inauguració d'un projecte que vol ser un punt de trobada de producte local i artesà.

Riuverd és present a l'Associació d'Artesans i Artesanes del Solsonès, i l'associació també tindrà presència a la botiga, també anomenada Cal Perejan.

L'establiment tindrà uns horaris amplis, segons expliquen els seus impulsors, i també obrirà els diumenges. S'hi podrà trobar «producte local, de proximitat, de quilòmetre zero, ecològic, amb valor social i artesania», segons indica el cartell de l'entrada, en forma de «melmelades i salses, formatges, embotits, carn ecològica, olis, vins i cervesa artesana», entre d'altres produccions, com ara tès, herbes, llegums o gelats. Els assistents a la degustació podran tastar aquests productes i, llavors, la celebració continuarà a partir de les deu del vespre al bar veí La Tasketa de la Nuri.

Riuverd és una cooperativa social sense ànim de lucre, creada fa tres anys. A part de productes alimentaris com melmelades i salses, les persones que treballen a l''empresa també realitzen tasques de jardineria, tant per a particulars com per a empreses i institucions, i omplen i reparteixen cistelles setmanals, bàsicament de fruita i verdura, les quals tenen certificat ecològic o la confiança de la cooperativa.