Òmnium organitza una conferència i col·loqui amb Ramón Cotarelo

Òmnium Solsonès ha organitzat per avui, dijous 2 d'agost, a les vuit del vespre, una conferència amb l'escriptor Ramón Cotarelo. L'acte es desenvoluparà a la Sala Polivalent de Solsona i, després de la conferència, que porta per títol «Cap a la República? Fora dubtes», hi haurà un col·loqui entre el públic assistent i Cotarelo, que, a part d'escriure, és polítoleg, publicista i traductor.

Ramón Cotarelo acaba de publicar el llibre titulat España quedó atrás, on el procés català és contextualitzat geopolíticament i històricament. El referèndum de l'1 d'octubre, la proclamació de la república i les eleccions del 21 de desembre són els tres fets que marquen el desenvolupament de l'obra de Cotarelo, que també ha escrit La Antitransición i La desnacionalización de España.