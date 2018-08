Unanimitat a Solsona en les distincions per a Roger Mas i l'Associació de Festes del Carnaval

Els propers mesos l'Ajuntament de Solsona declararà el cantautor Roger Mas fill predilecte i distingirà l'Associació de Festes del Carnaval amb la medalla de la ciutat. Tots els grups municipals van votar-hi a favor en el Ple de divendres passat, atesos els mèrits "indiscutibles" dels aspirants a aquests reconeixements, en què coincideixen totes les forces.

Aquesta proposta "és conseqüència d'una reflexió que fa molt temps que mantenim en el si del govern", va apuntar l'alcalde, David Rodríguez. "Som conscients que sovint atorguem les distincions honorífiques malauradament quan algú és difunt". De fet, fins ara l'únic fill predilecte que tenia Solsona era l'alcalde Xavier Jounou (1959-2010), que va rebre el reconeixement a títol pòstum. I pel que fa a les medalles, els últims anys s'han atorgat també post mortem al músic i dinamitzador cultural Joan Subirà (1944-2011) i a l'artista Josep Manel Casserras (1957-2015).

Rodríguez va remarcar que "Roger Mas ha destacat per fer bandera de la seva solsoninitat i és un gran ambaixador cultural de la ciutat". Igualment, Marc Barbens, del PDeCAT, va posar de relleu "l'excel·lència musical, artística i creativa del cantautor i la representació que fa de Solsona des de la seva idiosincràsia, el folklore, la cultura i les tradicions". Quant a l'Associació de Festes del Carnaval, tant l'executiu com l'oposició constaten la tasca que duu a terme anualment l'entitat per a la ciutat i la seva repercussió en els àmbits cultural, festiu, social i econòmic des de fa prop de 50 anys. I en canvi, és una entitat que no ha estat homenatjada amb cap distinció.

No obstant això, el portaveu del grup municipal d'ApS-CUP, Òscar Garcia, en el Ple va voler deixar constància que aquest tema ha comportat un "debat intens dins l'assemblea" de la formació, en el si de la qual no hi ha unanimitat. Entre altres qüestions, però, va reclamar a l'executiu que treballi millor el consens polític en processos d'aquest tipus. A més, és del parer que aquests reconeixements s'haurien d'impulsar sempre "de baix a dalt i no de dalt a baix, com s'ha fet".

Des de l'oposició també es va preguntar al govern municipal el motiu pel qual es decidia atorgar en aquests moments la medalla de la ciutat a l'Associació de Festes del Carnaval, quan la pròpia entitat va proposar esperar dos anys per fer coincidir l'homenatge amb el seu cinquantenari. En aquest punt, l'alcalde va dir que la corporació actual no té capacitat per retardar la distinció en un mandat diferent, perquè "serà un altre Ajuntament el que haurà de decidir si fa la concessió o no". A banda d'això, David Rodríguez no és partidari de vincular el reconeixements a l'aniversari, perquè "perilla que s'entri en una dinàmica d'haver de fer-ho sempre que hi hagi aniversaris, perquè toca".