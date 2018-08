Joves del Bisbat de Solsona visiten Alacant per fer-hi un voluntariat a l'escola

Un grup de vint joves del Bisbat de Solsona van anar a Alacant, entre el 15 al 29 de juliol, a realitzar un voluntariat, el qual consistia principalment en organitzar un casal d'estiu durant els matins per als nens i nenes de l'escola Ntra. Sra. Carmen de Casalarga durant aquells dies.

L'eix del casal d'estiu va ser les aventures de Toni, el petit lladregot, que van teatralitzar i servia de guia per a la resta d'activitats que feien durant la jornada: l'oratori, els jocs i dinàmiques, i l'espai de la falda del rei. Segons informa el Bisbat de Solsona, per als voluntaris va ser molt divertit i emocionant compartir temps amb els nens i nenes, als quals per primer cop sels oferia aquesta possibilitat durant l'estiu, i van respondre amb moltes ganes de divertir-se.

Els caps de setmana, van aprofitar per conèixer llocs d'Alacant i les rodalies, com ara la pelegrinació fins al santuari de la Santa Faz, els passejos pels pobles de Guadalest i Altea, així com el castell i les platges d'Alacant. També van visitar Oriola, on van visitar la universitat, la catedral, el museu diocesà i les esglésies.