L'ACA inverteix 533.000 euros a la presa de Sant Ponç

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs per renovar un dels òrgans d'alliberament d'aigua de la presa de Sant Ponç, a la comarca del Solsonès. Mitjançant una inversió superior als 533.000 euros, s'han renovat les dues línies dels desguassos de mig fons, en substituir tota les vàlvules i la caldereria que composa aquest òrgan de desguàs. Aquesta intervenció s'ha dut a terme tenint en compte que els elements d'origen presentaven un estat d'envelliment elevat.

Aquest element per alliberar aigua, situat a la part intermitja de la presa, està constituït per dos conductes de 800 mil·límetres de diàmetre, un pel desguàs de mig fons dret i l'altre pel desguàs de mig fons esquerre, cada un d'ells equipats amb comportes que garanteixen la guarda i la regulació de l'aigua.



Aigua avall i avingudes

La nova capacitat total dels desguassos de mig fons, amb les modificacions dutes a terme i amb tots els òrgans de desguàs al 100%, és de 13,45 m3/s. Aquesta actuació permet optimitzar les maniobres a la presa per a l'alliberament de cabals, tant per als usos que s'han de satisfer aigua avall com per a maniobres destinades a gestionar possibles avingudes. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, els treballs han fet possible modernitzar les instal·lacions i optimitzar les maniobres en aquesta presa situada al riu Cardener.

El pantà de Sant Ponç, que pertany al terme de Clariana de Cardener, es trobava ahir al vespre al 98'2% del seu volum total (24 hectòmetres cúbics de volum embassat). El pantà de la Llosa del Cavall, situat dins del terme de Navès, es trobava a la mateixa hora al 98'9% del seu volum total, que és de 80 hm3. Els dos embassaments del Solsonès es troben gairebé amb el màxim de la seva capacitat, mentre que la mitjana de les reserves de tots els embassaments de les conques internes catalanes, ahir, dijous 2 d'agost, es situaven al voltant del 86% de la seva capacitat.