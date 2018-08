El Miracle s'endinsa en la seva festa major

Aquest cap de setmana el nucli del Miracle, al municipi de Riner, celebra la seva festa major amb caminades, concerts, actes religiosos i activitats a l'aire lliure adreçades als veïns, però també, com no pot ser d'una altra manera en un indret turístic com aquest, als visitants.

El divendres passat a la tarda es va celebrar la tradicional caminada popular entre Solsona i el santuari del Miracle, que és el nucli al voltant del qual s'organitzen la major part dels actes de festa major. Una vintena de persones van participar en aquesta ruta, una quantitat menor que altres anys «a causa de la forta onada de calor que patim», explicava ahir al matí Joan Solà, alcalde de Riner i participant habitual en el recorregut. Amb tot, «el temps es va portar força bé i van aparèixer núvols en algunes parts de la caminada», afegia l'alcalde.

A les 10 de la nit del mateix divendres es va iniciar a la plaça del santuari la vetlla a Santa Maria. Tal com explica Xavier Poch, pare superior de la congregació benedictina del Miracle, «aquest any hem celebrat el cinquantè aniversari de la consagració del nou altar a càrrec de l'abat de Montserrat Cassià Maria Just».

L'altar, fet amb pedra de Montserrat, i que es preservava a la mateixa abadia sense cap utilitat, fou traslladat al Miracle arran de les noves directrius religioses sorgides del Concili Vaticà II, que establien l'obligatorietat de celebrar la missa de cara als fidels, «amb l'avançament de l'altar que comportava», explicava el pare Poch. La vetlla va acabar a la mateixa plaça amb un refrigeri.

A més a més, també es va recordar el quinzè aniversari de la col·locació de les campanes al santuari, ja que fins aleshores no n'hi havia.



Ruta prehistòrica

Una trentena de persones van desafiar les altes temperatures previstes i van participar, ahir al matí, en un itinerari que va recórrer un tram d'un camí ramader d'origen neolític que va posar en relleu la importància de la transhumància en aquest territori durant la prehistòria.

Organitzada per la cooperativa de creativitat social L'Arada dins el seu projecte Territori de Masies, els participants a la ruta van tenir el guiatge de la historiadora i il·lustradora Laura de Castellet. Entre altres indrets, la ruta va passar per la cista de Gangolells, amb 5.000 anys d'antiguitat i considerada un lloc de referència on honorar els morts, encara que els experts descarten que hi hagués hagut enterraments en no haver-s'hi trobat restes òssies.

També va passar pel turó de Sant Gabriel, on hi havia un mínim de tres menhirs, o per la masia La Guinga, on també es van localitzar fragments de menhirs. A més a més, la ruta va recórrer el Pla de Gangolells, que a més a més d'assentament neolític també havia acollit una necròpolis visigòtica.



Degustació del Solsonès

Finalitzada la ruta, el claustre del Miracle va acollir un tast-degustació de productes del Solsonès, on van participar més de vint establiments, sobretot del sud de la comarca. També es va poder descobrir l'ofici de cisteller a càrrec de Maria Cardús.

Avui, diumenge, s'ha programat una missa al santuari del Miracle presidida per l'abat de Montserrat Josep Maria Soler. Per una altra banda, l'interior de l'església acollirà Mystica, un espectacle musical i poètic amb què es clourà la festa major.