Un punt de trobada de produccions locals i artesania al bell mig de Solsona

La botigueta de Riuverd -Cal Perejan- és un punt de trobada de producte local, de proximitat, ecològic, amb valor social, juntament amb diverses artesanies creades al territori. L'establiment, situat al carrer de Sant Cristòfol número 2 del nucli antic de Solsona, va obrir portes dijous passat i hi van assistir nombroses persones productores i artesanes que formen part de la iniciativa, amb els seus productes exposats.

Com ara Laia Espasa, de Toleràncies, menjant amb il·lusió, que va definir com a «gran idea» la unió d'iniciatives emprenedores de la comarca representades en un punt, que és la botigueta. «En un mateix espai hi ha producte local, de proximitat, de molta qualitat i esforç. A més, que hi hagi la foto dels productors acompa-nyant els productes és perfecte», afegia Laia Espasa.

La cooperativa d'inserció sociolaboral Riuverd complirà quatre anys i des dels inicis que tenia la intenció d'obrir un comerç al nucli antic. Tanmateix, fa dos mesos la idea es va fer «més ferma, i els passos han anat avançant ràpidament. D'aquesta manera, ho hem aprofitat i hem pogut obrir l'agost», explica Jordi Corbera, un dels socis fundadors de Riuverd.



Nucli històric i viu

«Teníem clar que el local havia d'estar situat al nucli antic, per contribuir a revitalitzar-lo», continua Corbera, i afegeix que un dels objectius és organitzar tallers i activitats complementàries a la venda. «Estem molt contents amb el local, els comerços i els veïns. A més a més, ens van dir que el nom antic de l'establiment era Cal Perejan, i vam voler-ho afegir al cartell».

Així, Jordi Corbera també vol destacar la història de l'establiment, i explica que hi ha un poema «en una paret d'aquí al costat que diu que sant Cristòfol va venir a fer la copa, en va demanar cinc de mistela però no li van cobrar res perquè era la festa del seu car-rer». La intenció dels impulsors és, d'aquí a un temps, afegir fotos històriques dins la botiga. «Hem obert ràpid, i ara la idea és anar millorant diversos aspectes, i afegir encara més produccions tant alimentàries com artesanes. Estem oberts», conclou Corbera.

«A vegades em passa que sóc d'aquí i coneixen més els meus productes a fora que al Solsonès», comenta Josep Maria Tarrés, artesà que amb Tocat del Bolet treballa l'ús terapèutic del bolet, així com olis i sabons fets amb herbes medicinals.

«La botigueta de Riuverd és d'aquelles iniciatives que ajuden a crear sinergies, mentre vas fent xarxa. És interessant tant per l'artesania com pel producte alimentari. Els clients et veuen i fins i tot et poden venir a visitar al taller, perquè a la botigueta també hi ha les targetes amb el contacte», afegeix Tarrés.



Cooperativisme

«La unió fa la força», explica Jordi Corbera abans d'acabar l'entrevista. Està content de la xarxa que s'ha anat creant al territori amb projectes com ara Terra de Profit, Producte local d'aquí, Poma de muntanya Biolord, Som Coop Federada, Artesans del Solsonès, Ter-ritori de Masies o la Xarxa d'Economia Solidària. Totes aquestes entitats tenen presència, d'una manera o una altra, dins l'establiment, que té horaris amplis fins a principi de setembre, i obrirà els diumenges.

«La cervesa artesana Ninkasi va col·laborar amb nosaltres el dia de la inauguració, i la companyia El Burro dels Jocs, també», afegeix Corbera. D'aquí a quinze dies, quan comenci la recollida de la poma, les cooperatives Riuverd i Biolord treballaran conjuntament. «Els ajudarem amb la distribució i a la botigueta també en tindrem per vendre», conclou.