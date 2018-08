El Salí de Cambrils estrena dues noves rutes

El Salí de Cambrils ha posat en marxa dues noves rutes interpretatives al voltant de la història de la sal en aquest enclavament turístic del nord del Solsonès, situat dins del terme d'Odèn. Els recor-reguts, anomenats «La sal, una moneda molt preuada en temps passats» i «Castells, encanteris i sal», són acompanyats per un guia de natura que explica característiques geològiques, així com trets de la flora i la fauna de l'entorn.

«Aquest any hem ampliat l'oferta, a petició de la gent que ja havia vingut a fer la visita guiada al salí i tenia ganes de caminar per l'entorn», segons la coordinadora del complex Alba Rodríguez, que afegeix que el centre turístic ha incorporat una «persona qualificada per dur a terme aquestes dues noves rutes».

Gerard Acosta és el guia intèrpret de natura encarregat de conduir el públic pels dos recorreguts, d'entre dues hores i tres hores i mitja de durada. «A part del salí, també ens movem cap al poble i comentem elements de la seva cultura. Passem pel mig de Cambrils i veiem un camp de trumfos, cultiu tradicional de la zona. També parlem sobre com l'aigua amb sal ha canviat certes tradicions de la vila. Per exemple, que el dia de la matança del porc utilitzen la sal com a mètode per conservar els ossos», explica Acosta, que està content de la resposta dels primers assistents a les rutes.



Potencial ecoturístic

«Cambrils té un enorme capacitat d'oferir experiències turístiques de coneixença de la naturalesa convivint amb la seva història i tradicions. És un lloc que té molt potencial ecoturístic i que a la vegada és força desconegut», continua Acosta. El geòleg i guia de muntanya destaca, per exemple, el 30% de concentració de sal que tenen les aigües que brollen de la Font Salada.

Josep Espluga, que també és guia d'El Salí, afegeix que l'any passat, «amb la calor que va fer, la concentració de sal va ser encara més alta i vam arribar a un 35%, com al mar Mort!». Espluga explica que aquesta característica fa que l'aigua tingui «un alt poder terapèutic per certes malalties de la pell, congestions, al·lèrgies, reumatisme, artritis i retenció de líquids, entre d'altres».

Luis Gracia, de Saragossa, és la primera vegada que coneix la piscina salada d'El Salí. Gracia, curiosament, va arribar a Cambrils de Muntanya just després de passar part de les seves vacances a Cambrils de Mar, i assegura que «quan et banyes a la piscina d'El Salí és com d'estar a la Lluna, sense cap mena de gravetat», en una sensació de relaxació molt més accentuada que la del mar.

La flora de l'entorn del complex també està influenciada per la sal. Per exemple, les noves rutes passen pel costat de diversos exemplars de tamariu, un arbre típic de la costa perquè necessita sal per viure. Pel que fa a la fauna, és l'habitual del Solsonès, amb senglars, cabirols i voltors com a actors destacats.

«Aquí hi arribava el mar Cantàbric, com a Cardona, i quan les plaques euroasiàtica i africana van col·lisionar i formar els Pirineus, els nivells enterrats de sal van sortir més cap a la superfície», continua Acosta, que afegeix que llavors, «quan plou, les aigües s'infiltren per les roques i quan tornen a sortir ja van acompanyades de la sal».



Producció de sal

El Salí de Cambrils va obrir fa tres anys, i cada temporada ha produït més sal que l'anterior. Tot i així, enguany els responsables de la producció s'estan veient condicionats per la meteorologia. «Produïm entre tres i quatre mil quilos de sal per any», afegeix Josep Espluga. «De moment, fem la que necessitem. Podríem produir-ne molta més, però ens caldrien més persones, perquè ho fem a través d'un mètode totalment artesanal», comenta Espluga.

«Depenem molt del temps, pel que fa tant a la producció de sal com a la quantitat de visitants, perquè les activitats són a l'exterior», afegeix la coordinadora de l'espai turístic propietat de l'Ajuntament d'Odèn, Alba Rodríguez. «Enguany està sent un any difícil. Vam obrir per Pasqua. Feia molt fred en aquell moment, i també plovia sovint. Esperem que a l'agost i al setembre la situació ens sigui més propícia», continua Rodríguez.

Espluga afegeix que si, «per produir, omplim les eres d'aigua amb sal i després hi ha tempesta, ja no podem utilitzar la sal per a consum humà. Llavors, la venen a buscar veïns per al bestiar». Rodríguez, per la seva banda, afegeix que, a part «que no plogui, també ha de fer molta calor. I aquest any, amb tanta pluja a l'abril i al maig, ha costat».

El complex està constituït per dos paratges paral·lels al riu Fred, un dels afluents del riu Segre que té pel marge esquerre, segons expliquen els responsables d'El Salí. Els dos paratges estan separats entre ells per uns quatre-cents metres aproximadament, amb un desnivell proper als cinquanta metres. El paratge superior s'anomena el Salí, també conegut com la Font Salada. El paratge inferior té el nom de les Cabanetes. La construcció amb fusta de pi que transportava l'aigua amb sal va d'un punt a l'altre.