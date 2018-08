La inauguració oficial s'inclou en els actes del divendres de festa major

La inauguració oficial de les reformes de la capella de la Mare de Déu del Claustre serà el divendres 7 de setembre a la catedral de Solsona i coincidint amb la festa major. El repic de campanes per anunciar el cant de la salve i la baixada de la corporació municipal des de l'ajuntament començarà un quart d'hora més aviat del que és habitual, és a dir, a un quart de nou del vespre en comptes de dos quarts, per tal que hi hagi temps suficient per a la inauguració.

«Primer de tot, inaugurarem la il·luminació, seguida per la neteja del retaule i l'ascensor», explica mossèn Josep Maria Besora, administrador de la capella de la Mare de Déu del Claustre. Entre les autoritats, hi haurà el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé. La baixada sempre està acompanyada per representants del pubillatge, així com pel ball de bastons i per l'orquestra Patinfanjàs. El Cant de la Salve serà interpretat per l'Orfeó Nova Solsona.