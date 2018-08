L'estudiant solsonina d'Arquitectura Raquel Estany ha conegut aquest any el programa Odisseu, que li ha permès assolir «un bon contacte amb el món laboral», segons ha explicat a Regió7. «M'ho van dir l'Anna i el Carles del despatx d'arquitectura. Ja havíem parlat de treballar-hi durant l'estiu i les pràctiques ho han facilitat tot», continua.

Pel que fa a les tasques, a part de donar suport a diversos treballs, els socis del despatx han distribuït certs projectes als dos estudiants en pràctiques, i alguns els han desenvolupat des de la fase inicial. «Formem part del procés, no som becaris que només fan feines residuals», afegeix l'estudiant d'Arquitectura. També han portat a terme tasques informàtiques, que «dominen més que nosaltres quan vam sortir de la universitat», expliquen els socis del despatx Feu i Godoy.

Com a conclusió, Raquel Estany, que l'any que ve ja acaba la carrera, defineix les pràctiques com «una bona manera d'inserció dels joves al territori rural. I a les empreses també els ajuda, per conèixer diversos perfils».