Joves del Solsonès fan pràctiques d'arquitectura en territori rural

Diversos joves del Solsonès estan desenvolupant pràctiques aquest estiu, durant dos mesos, mitjançant un programa que vol afavorir la inserció laboral i el compromís de la joventut amb el territori rural. L'empresa solsonina que els acull és Feu i Godoy Arquitectes SLP. Carles Godoy, un dels socis de l'empresa juntament amb Anna Feu, explica que es tracta d'una bona manera de «fer feina i formar-se, i fer-se la idea d'una dinàmica de despatx».

A més, segons Godoy, «coneixent-los, sempre intentarem apostar per gent del poble. Si el dia de demà resideixen a Solsona i busquen feina, una de les idees serà incorporar-los. Les pràctiques serveixen per veure'n les aptituds». El despatx d'arquitectes Feu i Godoy sol tenir sis persones treballant durant l'any, però durant els mesos de juliol i agost són dos més, sumant-hi els dos estudiants en pràctiques arribats amb el programa d'ajuts Odisseu.

Gemma Estany, tècnica de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i coordinadora del programa Odisseu, ha explicat a Regió7 que el percentatge d'inserció, després de les pràctiques, és de gairebé un 30%. L'any 2016 va ser d'un 25%, i el 2017 va ser d'un 28%.

La comarca del Solsonès ha disposat de cinc ofertes aquest any, el doble que els dos anys anteriors. «Les empreses són de mides diverses i demanen perfils de tota mena. Per exemple, hi ha molta demanda d'estudiants d'enginyeries», ha continuat Estany. Concretament, tres de les ofertes d'enguany han demanat estudiants d'arquitectura, i dues, d'enginyeria.

L'estada a les empreses és incentivada mitjançant una contraprestació econòmica. La iniciativa ha sorgit d'ARCA i de la Fundació del Món Rural, amb la col·laboració dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya, la direcció general de Desenvolupament Rural del departament d'Agricultura (DARP) i la direcció general de Joventut del departament d'Afers Socials i Famílies.