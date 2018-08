Sant Llorenç fa una mirada al passat rural

Marcelino Pujols. Immortalitzant una època és l'exposició que es va estrenar ahir al claustre del monestir de Sant Llorenç de Morunys. El fotògraf és descrit com a «retratista rural» a la presentació de la mostra, ja que sovint es desplaçava als masos a fer les fotos de família. «Anava a les cases de pagès en moto i els feia fotos. En aquell moment, sempre que algú marxava a fer la mili, la família necessitava la foto», explica la seva filla, Emília Pujols.

L'Associació Cultural Vall de Lord ha positivat i ha incorporat prop de mig miler de vidres de l'arxiu de Marcel·lí Pujols (1909-2006). L'exposició en mostra una setantena que permeten fer un exercici retrospectiu, principalment a partir de la postguerra fins als anys 70, segons expliquen des de l'entitat.

Pujols combinava la feina de fotògraf «amb altres feines, com la de pintor de parets i quadres, enguixador, electricista i fins i tot feia plànols d'edificis», segons el seu fill, Ramon, també present a la presentació oficial de la mostra. Tant Ramon Pujols com Emília Pujols defineixen el seu pare com un «home d'acudits».



Part de la festa major

L'exposició, estrenada coincidint amb la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys, mostra l'evolució dels carrers i de les formes de vida pròpies dels entorns rurals fins a la primera meitat del segle XX, «quan hi comença l'abandó pràcticament massiu de les formes de vida tradicionals», segons l'associació cultural, que afegeix que es tracta d'una «posada en valor d'una feina que avui ens permet recuperar la història recent de la vall, amb una manera de fer art allunyada de grans acadèmies i elits. Es tracta de cultura i memòria populars».

En una de les fotos de la mostra, Marcel·lí Pujols apareix amb el seu germà i, al centre, el seu mentor. Jaume Pujols, també conegut com El Pipes, va ajudar-lo, tot i que molts dels coneixements els va anar adquirint de manera autodidàctica. «Ho va aprendre gairebé tot sol», explica la seva filla Emília. «Quan va tenir la càmera, s'hi va posar i ja no hi va haver aturador», explica el seu fill Ramon. El Pipes va ser autor de diferents obres escultòriques de l'església parroquial de Sant Llorenç de Morunys.



Novetats del museu

La càmera de fusta que utilitzà Marcel·lí Pujols per fer les fotos és dins del Museu i Centre d'Interpretació de la Vall de Lord, situat al costat del claustre del monestir. També hi ha una mostra dels vidres on hi ha els negatius. La càmera, «de fusta, s'estirava com un acordió», continua Ramon Pujols. Emília Pujols destaca que els negatius siguin de vidre, i que s'hagin pogut preservar «així de bé».

L'equipament piteu ha presentat diverses novetats coincidint amb la festa major. Una d'elles és un santcrist trobat en una masia, una obra donada fa dos anys per la família Perramon Casasayas, «de Manresa però molt lligada a Sant Llorenç», segons explica el membre de l'associació cultural Francesc Regàs.

«Estava sense creu, però la família va buscar una creu de la talla de la figura. El crist és d'entre final del segle XIII i inici del XIV, i la creu deu tenir uns cent cinquanta anys més», continua el membre de l'Associació Cultural Vall de Lord, content de la col·laboració de Knauf per poder restaurar l'obra al Centre de Béns Mobles de Catalunya.

El museu també exposa, com a novetat, unes anganilles, una peça tradicional «que abans es trobava a totes les cases i servia per transportar els fems», afegeix Josep Amills, membre de l'entitat que es va encarregar de buscar en diverses cases i la va trobar «en un molt bon estat de conservació».