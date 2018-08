Quinze empreses han contactat amb el servei Reempresa al Consell

Les empreses que per motius de jubilació, de salut, personals o per canvi de domicili decideixen traspassar el seu negoci en funcionament compten amb un servei anomenat Reempresa. Segons el Consell Comarcal del Solsonès, quinze empreses de la comarca han contactat amb el servei des que s'ha posat en funcionament de sectors tant diversos com el comerç, l'hostaleria, tallers mecàniques o centres d'estètica.

L'ens comarcal continua explicant que durant el 2017 es van haver de tancar tres negocis per no trobar la persona que els volgués reemprendre. El 2018, però, s'han aconseguit tres casos d'èxit en què les persones que cedeixen l'activitat empresarial s'han pogut trobar i posar-se d'acord amb les persones disposades a reemprendre-la. El Consell informa que en aquests moments hi ha tres casos més que estan en negociacions. Actualment, també hi ha publicats al web de Reempresa dos anuncis més d'empreses del Solsonès que es volen cedir.

«Aquest servei augmenta moltíssim les possibilitats de trobar una persona reemprenedora, ja que hi ha unes 10.000 persones a tot Catalunya interessades en reemprendre negocis donades d'alta a la plataforma», continua l'ens comarcal.



Evitar tancaments

Reempresa és un model d'emprenedoria i de creixement empresarial que vetlla per la continuïtat de les empreses. Així doncs, des del Consell Comarcal del Solsonès s'ofereix assessorament a les persones que volen vendre la seva empresa, anomenades cedents, així com a les persones reemprenedores disposades a donar-hi continuïtat.

L'objectiu del programa és, d'aquesta manera, impulsar i estructurar la transmissió d'empreses com a via de creixement de l'activitat econòmica per tal d'evitar el tancament de negocis econòmicament viables i la consegüent destrucció d'ocupació al territori. El Consell Comarcal del Solsonès s'ha sumat d'aquesta manera al projecte que Global Lleida desenvolupa en xarxa amb els diferents consells comarcals de la província. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i Autoocupació, amb la col·laboració del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).