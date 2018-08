Solsona programa una festa major popular ideada per a tots els públics

Més d'una cinquantena d'actes farciran el programa de la 365a Festa Major de Solsona, del 7 a l'11 de setembre, que enguany manté l'aposta per al públic juvenil i familiar accentuada l'any passat. Alhora, s'incrementa la paritat de gènere en l'oferta d'espectacles. Ahir, divendres, a la tarda la regidora de Cultura, Sara Alarcón, i l'autora del disseny gràfic del cartell i del programa en format paper, Natàlia Catalan, van presentar els trets principals del programa d'enguany.

Sara Alarcón va parlar d'una «festa major popular», pensada per a tots els públics, i va destacar la gratuïtat de tots els concerts i balls, excepte el concert solidari del 2 de setembre a càrrec de Maria del Mar Bonet i Joan Isaac, organitzat pel Solsonès Obert al Món. Es destinarà la recaptació a la plataforma Stop Mare Mortum i al fons d'emergència social.



Concerts joves

El plat fort de la programació per als joves, que l'any passat va veure's anul·lat a causa de la pluja, serà el concert del col·lectiu gandià Zoo, que es recupera enguany per a la nit del 8 de setembre, aquesta vegada a la Sala Xelsa, juntament amb DJ Sendo –se'n podrà recollir la invitació al bar El Castell i a la Tasketa de la Núria, a partir del dia 1. El diumenge dia 9, la plaça del Camp serà l'escenari d'un altre cap de cartell en l'actual escena festiva dels Països Catalans, Buhos, seguit de la Banda Neon (en cas de pluja, la Xelsa en serà el pla B). Són les propostes organitzades per Joventut Solsonina, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El pressupost d'aquestes dues nits per al jovent, de 23.460 euros, és lleugerament superior al de l'any passat. L'oferta del dia 7 la protagonitza una formació local, la Quinta del Barrio, a la plaça de Sant Pere, sota l'organització del Consell Municipal d'Adolescents.

El trasllat dels balls a la Sala Polivalent, que l'any passat es va plantejar com a prova pilot per esquivar el risc de cancel·lació per pluja, es mantindrà enguany després de la bona acollida del canvi. Els amenitzaran l'Orquestra Metropol (dia 8), l'Orquestra Montgrins (dia 9) i La Chata (dia 10). Així, a la plaça del Camp, l'única cita nocturna serà la del concert jove a càrrec de Buhos el dia 9.

D'acord amb el compromís plenari adoptat el març passat, l'Ajuntament ha intentat aconseguir més paritat de gènere en la contractació de grups i companyies. Així, el concert d'havaneres del dia 7 a la nit anirà a càrrec de Les Anxovetes, un conjunt format per veus femenines, i els espectacles infantils també seran protagonitzats per dones. Lacetània Teatre estrenarà On són les dones, amb nou actrius.