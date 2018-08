Can Joval celebra el 8è Biberó Rock i es prepara per a la seva festa major

La casa de colònies de Clariana de Cardener Can Joval ha celebrat durant la darrera setmana el Biberó Rock Festival, amb tot d'espectacles per a infants i famílies. Artistes com ara Sònia Moreno, Jaume Ibars, Aurora Rincón, Jaume Barri, Gemma Baños i Oriol Barri, i companyies com La Cia. Sgratta o Spektia, han fet les delícies dels més petits durant el dia. Als vespres, hi ha hagut concerts encarats al públic adult, com el d'Antonio el Remendao.

Segons l'organització, l'esdeveniment, que enguany ha durat cinc dies, està «plenament consolidat». La idea va sorgir del somni d'Oriol Canal, «una casa bonica plena d'infants que, juntament amb les seves famílies, ballaven, cantaven, convivien i gaudien d'una experiència única; amb música, contes, animació, tallers, circ, espectacles, vivències i aventures de tota mena», explica la web oficial del festival.