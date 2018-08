La Festa Major d'Olius manté l'afluència del sopar i dinar populars

Olius ha celebrat la seva festa major durant el cap de setmana, amb un seguit d'activitats que han girat al voltant d'una taula. O de diverses, com al sopar popular de divendres, que va tenir unes 180 persones assistents. El dinar popular de dissabte va tenir un centenar de comensals. L'alcalde del municipi, Antoni Márquez, destaca que l'afluència tant al sopar popular de la plaça de l'Olivera, a la urbanització del Pi de Sant Just, com el dinar popular al Bosquet de les piscines, «mantenen l'afluència any rere any».

El batlle també va comentar ahir al vespre que la participació depèn molt de les condicions meteorològiques, «ja que no disposem de pavelló i hem de fer els actes a l'aire lliure». Ho explicava a les 7 de la tarda, moment en què va començar el ball de festa major, però la gent mirava cap al cel per la proximitat de núvols de tempesta.