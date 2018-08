El pastor de l'Estartit Jordi Muxach ha estat campió d'Odèn els anys 2011, 2015, 2016 i 2018. Muxach havia competit durant anys amb la famosa Coloma (1992-2006), i enguany ha participat i s'ha emportat la victòria amb la gossa Sendy.

Segons ha explicat a Regió7, Muxach no s'ha sentit afectat pel canvi de format, perquè sol fer totes les proves seguides durant deu minuts en les competicions especials Border Collie.

«Ho he pogut fer en vuit minuts. Si ho fas tot seguit, tens temps. Si has de rectificar, no tens gaire marge», explica el pastor, content del canvi de format perquè «sempre que es facin coses diferents, és positiu».

Tant el dinar juntament amb els assistents, com l'exposició de collars, són dos trets que li agraden de la prova celebrada a Odèn. «Tot el que sigui reunir la gent al voltant d'una taula, està bé», afegeix Muxach. Pel que fa a l'exposició de collars, «l'he vist abans de l'entrega de premis i estan molt treballats. És tot un mèrit aconseguir aquestes peces, són autèntiques obres d'art».