La fàbrica Knauf de Guixers fa una donació a l'entitat social Sol del Solsonès

La presidenta de l'entitat Sol del Solsonès Mònica Serra i el també membre de l'entitat social Ramon Sala van visitar la fàbrica Knauf de Guixers per fer oficial la donació de l'empresa productora de plaques de guix.

El director Thomas Stiefvater i Sílvia Pascuet van ser els encarregats de fer la donació als dos membres de l'associació solsonina de familiars de malalts mentals i drogodependents. Un dels nous serveis que ha engegat l'entitat durant el darrer any ha estat l'espai Informa't, «on qualsevol ciutadà de la comarca del Solsonès, independentment de si té o no patologies o problemes emocionals, pot rebre resposta i assessorament als seus dubtes respecte a la salut mental», segons membres del Sol del Solsonès.

Les dues entitats van conversar sobre l'estat dels diferents projectes del Sol del Solsonès, i els representants de Knauf van explicar que el donatiu, que ja és habitual any rere any, serveix per realitzar diferents accions l'entitat porta a terme. Sol del Solsonès va expressar el seu «més sincer agraïment a la generositat que sempre ens ha demostrat aquesta empresa».