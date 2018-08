El PDeCat de Solsona convocarà primàries durant la propera tardor

El PDeCat del Solsonès preveu primàries abans de les properes eleccions municipals. «Les de Solsona ja estan sol·licitades al partit», ha explicat el portaveu comarcal i cap de llista per Solsona Marc Barbens, que no té clar qui serà el cap de llista, tot i que afegeix que l'aposta «que vam fer fa quatre anys, en les darreres municipals, pugui tenir continuïtat i es pugui consolidar».

Així, la voluntat del cap de llista de tornar-se a presentar hi és, tot i que no és un sí rotund, seguint amb les seves paraules. També té la intenció de continuar amb el mateix equip, «ja que al mes de gener vam decidir que seguiríem amb aquesta aposta. Som un equip de persones il·lusionades i amb ganes de seguir», continua Barbens, que no sap si hi haurà més candidats que presentin les seves propostes perquè «encara falta temps per a les primàries».



Porta oberta

El cap de llista del PDeCat a Solsona obre la porta a les primàries a «qui hi vulgui participar, sigui simpatitzant, associat o persones que no s'hagin dedicat a la política». També afegeix que el moment «que estem vivint a Catalu-nya s'ha de casar amb les propostes per a les properes eleccions municipals».

D'aquesta manera, vol que el PDeCat i la Crida Nacional per la República vagin de la mà, «s'uneixin i puguin sumar, que siguin dos procediments en paral·lel i que no s'excloguin», afegeix el jove nascut a Ogern el 1991, portaveu del PDeCat a l'Ajuntament de Solsona i al Consell Comarcal del Solsonès des de fa aproximadament quatre anys.

Quant a Catalunya, és previst que es desenvolupi aquesta nova plataforma política a la tardor, i hi ha la intenció de crear la secció local a Solsona. «Hi ha diverses persones que m'han comentat que s'hi volen afegir», ha comentat a Regió7 Marc Barbens, fins i tot «persones que no han estat en política amb anterioritat però s'han vist mogudes per la situació catalana actual», continua.



D'àmbit comarcal

El partit volia convocar les primàries a Solsona fa dos mesos, però no van poder perquè les havia d'autoritzar el partit, i també hi va haver l'assemblea general del partit. «Llavors ha arribat l'agost, les vacances, properament serà Festa Major a Solsona i creiem que fins a mitjan setembre no ho podrem fer. Encara no tenim data fixada», expliquen membres del partit.

Isabel Pérez, membre de l'equip de Barbens durant aquests quatre anys de legislatura i membre del grup a l'oposició a l'Ajuntament solsoní, diu que la idea és fer primàries als municipis més grans de la comarca: Solsona, Sant Llorenç i Olius. Pel que fa als pobles més petits de la comarca, tenen dinàmiques diferents i són tan petits que «amb prou feines podem trobar gent per formar una llista».