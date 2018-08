El Consell del Solsonès destina més de 470.000 euros a arreglar camins

El Consell Comarcal del Solsonès va iniciar a final del mes de juliol l'execució de les obres de reparació de diversos camins de la comarca, amb una intervenció que, segons l'ens comarcal, superarà, en conjunt, els 470.000 euros, repartits en treballs als municipis de Clariana de Cardener, Guixers, Llobera, Navès, Olius, Odèn, Pinell, Pinós, Riner i Solsona.

L'actuació està valorada «molt positivament» per l'equip de govern comarcal, ja que permetrà, «després de les restriccions pressupostàries dels darrers anys, fer diverses reparacions urgents a la xarxa viària del Solsonès», segons ha manifestat Benjamí Puig, vicepresident segon del Consell Comarcal del Solsonès.



Per fases

En la primera fase de les actuacions, hi havia les obres de pavimentació del camí de la Torregassa a la carretera C-451, via d'accés a la depuradora de Solsona, així com del mateix camí al polígon d'Olius. Els treballs de pavimentació també van ser desenvolupats al camí de Madrona a Caballol (Pinell), al camí d'accés a les basses del Centre de Tractament de Residus del Solsonès, situat a Clariana de Cardener, i al camí del Montnou, a Odèn.

Pel que fa a les obres d'aglomerat, segons el Consell Comarcal s'ha actuat en diversos trams del camí d'interès comarcal als municipis de Santa Susanna i Su (Riner), Ardèvol i Pinós, així com també s'ha portat a terme l'arranjament i aglomeració del camí de Trullàs i el camí de Canet (Clariana de Cardener), i del camí de Madrona (Pinell).



Prevenció d'incendis

Un cop finalitzada la pavimentació dels diversos trams, l'equip de treball procedirà a la senyalització horitzontal i vertical dels diversos trams, així com a la col·locació de tanques. L'ens comarcal també ha organitzat durant l'estiu l'arranjament de diversos camins per tal d'avançar en les tasques de prevenció d'incendis forestals.

El Consell Comarcal del Solsonès va participar durant el darrer mes de maig en una jornada de prevenció d'incendis forestals organitzada per l'Associació Catalana de Municipis.