L'AIMS ofereix els seus darrers concerts, entre els quals hi ha un recital de rock

Durant la vigília de tancar la seva dissetena edició, dissabte a la una de la matinada, l'AIMS Festival canviarà de repertori i registre. La Sala Polivalent de Solsona acollirà un nou espectacle, The AIMS Magic Rock Show, pensat per als amants del rock. Andryi Vytovych, professor veterà de viola de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, cantarà i tocarà el teclat acompanyat d'alguns alumnes i de The Cardinal Puff Band. La màgia la posarà l'il·lusionista i alumne de l'acadèmia Guillem Bautista.

Aquest muntatge recull el testimoni de les actuacions de rock que Vytovych i uns quants estudiants solien oferir al pub Sputnik en finalitzar cada edició del festival. Les entrades per a l'espectacle de dissabte es podran adquirir a la taquilla de la Sala Polivalent al preu de 5 euros.



Últims concerts

Alumnes i professorat de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) van tocar ahir a Sant Esteve d'Olius. Demà a les deu del vespre, l'acadèmia oferirà la seva música a la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona.

Divendres serà el moment d'anar cap a Sant Llorenç de Morunys per fer el recital a l'església parroquial de Sant Llorenç, un altre dels concerts en un dels paratges idíl·lics de la comarca. Dissabte i diumenge, a les dotze del migdia a l'auditori de la Sala Polivalent de Solsona,. hi haurà Una hora amb els alumnes d'AIMS. El concert de cloenda, al Teatre Comarcal solsoní, serà diumenge a les vuit del vespre.