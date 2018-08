Odèn aprofita el concurs de gossos d'atura per reflexionar sobre el llop

Odèn ha acollit aquesta setmana una reunió urgent entre pastors i representants d'organismes públics, aprofitant el concurs de gossos d'atura de la localitat i el passat atac d'un llop a un dels ramats que formava part de l'esdeveniment. Les ovelles afectades són de la casa Encies d'Odèn, un grup de les quals es va perdre a mitja setmana passada, en uns dies de boira i pluja, segons els seus responsables. De moment, s'han pogut trobar nou ovelles de les disset que es van perdre.

Van participar a la reunió membres de l'organització del certamen, així com els responsables del ramat afectat, Florenci Serra pare i fill, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, la directora dels serveis de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya centra,l Míriam Sort, el director dels serveis territorials del DARP a la Catalunya Central, Ramon Lletjós, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i l'alcalde d'Odèn, Pere Vilaginés.

«Hi ha sensibilització per part dels representants públics que van participar a la reunió», segons un dels membres de l'organització del concurs, Andreu Alet. Florenci Serra pare va explicar a Regió7 la intenció de «posar fil a l'agulla» per part dels membres de les institucions que van assistir al concurs de diumenge passat al paratge de Montpol, a Odèn.



A la serra del Verd

L'atac del llop, segons Florenci Serra pare, va ser a la part alta de la serra del Verd. Segons el pastor, «ens faltaven disset ovelles i n'hem trobat nou. Fa dies que busquem però aquest entorn és emboscat i molt trencat».

El que demanen els pastors odenencs és que se'ls indemnitzi les ovelles perdudes, les que han trobat i les que no troben. «Els tancats ja els tenim, tenim gossos mastins també, no ens calen tanques. De fet, el grup de ramat que vam perdre va ser durant la pastura, per la boira plana es va desviar, es va perdre i aquell grup d'ovelles va ser el que va ser atacat pel llop», continua Serra.

Segons la família ramadera, aquest any és la primera vegada que el seu ramat és atacat, però fa tres anys que van perdent ovelles. «Al principi no sabíem per què, però cada vegada en perdíem més. L'any passat va ser quan vam veure que no eren gossos salvatges, que era un llop per la manera com matava. Els forestals van posar càmeres que el van localitzar, i també van trobar excrements», afegeix el pastor Florenci Serra.

El ramat d'ovelles dels Serra manté la raça des de fa tres generacions, un segle enrere. L'anomenen ovella del país, i és un creuament antic entre ovella ripollesa i la xisqueta.