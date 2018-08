Les normes donen fruit a Sant Ponç

L'embassament de Sant Ponç, als termes de Clariana de Cardener, Olius i Navès, està més net que anys enrere. Els anys 2014 i 2015 els respectius ajuntaments es queixaven que l'acumulació de brutícia era directament proporcional a l'increment de banyistes.

L'afluència al voltant del pantà de l'est del Solsonès segueix sent elevada durant els mesos d'estiu, però les ordenances reguladores aprovades pels consistoris semblen haver comportat els primers resultats positius. L'any passat, abans del començament de la temporada estiuenca, l'Ajuntament de Clariana de Cardener va aprovar una ordenança per regular la freqüentació i els usos de l'espai natural de l'embassament de Sant Ponç.

Seguidament, Navès i Olius també la van aprovar. Segons l'alcalde de Clariana, Francesc Rovira, quan el consistori va presentar i aprovar l'ordenança feia temps que el control del pantà estava «desmarxat». Per la seva part, l'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha explicat aquesta setmana a Regió7 que l'ordenança serveix per tal que els Mossos o els Forestals «puguin actuar», però que es tracta tan sols d'un primer pas.

A la Caseta del Pantà, una de les zones amb més moviment, els seus responsables paguen quatre hores setmanals de neteja per tal de netejar la zona, «i s'hi troba força brutícia», segons Marcel Espinal, un dels impulsors de l'establiment, que forma part de l'empresa de guies de muntanya Tirant Milles. Tot i que hi ha menys residus que els darrers anys, «el pla d'usos intermunicipal hauria de servir perquè hi hagués una figura que se'n responsabilitzés», continua Espinal.



Bosses per a la brossa

Diversos grups de persones que ahir passaven la jornada al pantà de Sant Ponç van respondre que els residus del pícnic o del berenrar sempre se'ls emporten en bosses i els llencen a l'entrada de l'espai natural, on hi ha situats els contenidors. Tanmateix, el que no va quedar tan clar va ser on llencen els mocadors que utilitzen quan van a fer les seves necessitats al bosc proper. De fet, el camí que voreja l'embassament està generalment més net que durant els darrers estius, però mirant a les vores se solen veure força mocadors de paper.

També hi ha algunes ampolles de plàstic a l'aigua, en la més estancada que queda als extrems de les llengües que dibuixa el pantà. Si bé es tracta de poca quantitat d'envasos de plàstic, la seva situació fa més difícil la neteja. Una de les parts del text que conforma l'ordenança reguladora diu que està prohibit deixar al bosc elements susceptibles de ser causa d'incendi com ara vidres, ampolles, papers i elements similars, així com abandonar deixalles i fer abocaments a l'aigua, de qualsevol tipus.



Acampades a l'aigua d'Ora

L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, es queixa de la quantitat de persones que acampen i dormen als espais naturals. «Al pantà de Sant Ponç hi dorm força gent, i a l'aigua d'Ora és exagerat», explica Casafont, que afegeix que cada dia truca als Mossos o als Forestals per tal que hi vagin, davant de possibles infraccions. Les multes poden arribar als 750 euros per infraccions lleus, als 1.500 euros per infraccions greus i als 3.000 euros per vulneracions molt greus de la normativa.

Respecte a la riera aigua d'Ora, situada al terme de Navès, el batlle del municipi diu que no pot ser «que torni a passar un any més. La quantitat de gent que envaeix la zona i que acampa per tot arreu i la brutícia que genera al seu voltant. Potser ens haurem de plantejar tancar-ho, hem de prendre mesures serioses». Segons Casafont, la quantitat de visitants a la riera és major que els anys anteriors, també deguda als «períodes de calor intensa d'aquest estiu».

En l'àmbit comarcal, la possible regulació de l'entrada als espais naturals tals com l'embassament de Sant Ponç, la riera aigua d'Ora o la Ribera Salada ha sortit a debat en diverses ocasions. Tant per regular l'entrada i sortida com per la possibilitat de fer pagar als visitants.



Ordenança reguladora

El text que han aprovat els diversos ajuntaments que tenen espais naturals com ara el pantà de Sant Ponç o l'aigua d'Ora consta de mesures per a la protecció del sòl, l'aigua, la vegetació i la fauna, tant de la zona aquàtica com d'un marge de 100 metres al voltant de l'embassament o riera. Entre les diverses normatives, el document destaca que «l'ús i el gaudi dels espais naturals del Solsonès és un dret inqüestionable sempre que es faci d'acord amb aquestes normes». D'aquesta manera, l'ordenança reguladora dels espais naturals de la comarca del Solsonès conté recomanacions bàsiques de civisme, convivència i respecte al patrimoni local.