Una ostra divina recupera l'esplendor

El retaule de la capella de la Mare de Déu del Claustre, a la Catedral de Solsona, disposa de dues restauradores que estan netejant l'obra d'art des de principi de setmana. Concretament, van començar dilluns 13 d'agost. Es tracta d'una de les obres de millora de la capella encarregades i gestionades per la confraria de la Mare de Déu del Claustre solsonina, que també engloben la construcció d'un ascensor per accedir a la part superior de la capella, i la millora de la il·luminació amb leds.

Els visitants de la catedral s'aturen encuriosits darrere les valles de protecció. El retaule està il·luminat i té una bastida al davant. A sobre de l'estructura hi ha les restauradores Gemma Rodríguez i Cesca Tort concentrades treballant. «Vam començar des de dalt de tot i hem anat baixant. Ara ens trobem a la part central del retaule», explica Rodríguez, restauradora berguedana que sol treballar al Museu Diocesà de Solsona.

El museu solsoní va ser el lloc de coneixença amb la també restauradora Cesca Tort, de Cardona, que saluda des de dalt. «Al principi, estavem sis metres amunt. Vam haver de pujar tots els estris, garrafes, i l'últim dia els haurem de baixar», afegeix Rodríguez.

Les dues estan treballant a jornada completa, durant quinze dies aproximadament, per poder tenir l'obra enllestida abans de la Festa Major de Solsona, que té lloc a principi de setembre. Enguany, els dies centrals de la celebració seran entre el 7 i l'11 de setembre, però hi haurà activitats prèvies a partir del 27 d'agost.



Com una ostra

«El retaule està dissenyat com una ostra, amb la perla al mig, que és la Mare de Déu», comenta la restauradora Gemma Rodríguez, que continua explicant que a dalt de tot hi ha el Pare Etern, situat al centre, acompanyat del colom que simbolitza l'Esperit Sant. «També hi ha el sol i la lluna. Llavors, ja anem baixant per les cinc fileres de sants, cada una de les quals conté quatre sants. Hi ha quatre figures de l'antic testament, quatre apòstols, quatre màrtirs, quatre confessors i quatre verges», afegeix Rodríguez.

Una imatge de la troballa de la Mare de Déu al pou del claustre, de bronze, està situada al centre a la part de baix del retaule. I a l'altar hi ha un detall de la simbologia paleocristiana, amb Adan i Eva a cada costat. Les dues restauradores es mouen de dalt cap a baix en l'estructura mentre desenvolupen la neteja de l'obra d'art. «El treball consta de diferents etapes. Primer de tot, procurem la neteja en sec amb pinzells molt suaus per no ratllar les figures i també amb aspirador per eliminar la pols acumulada durant anys», afegeix Gemma Rodríguez.

Les obres de millora de la capella també hi havien acumulat més pols del compte, durant les darreres setmanes. «Després de la neteja en sec, és el moment de la neteja química. Es pot fer amb tractaments més suaus o més contundents», continua Rodríguez. En el cas del retaule de la Mare de Déu del Claustre, «ja ens va sortir bé amb els tractaments més suaus, amb els quals utilitzem espongetes petites i pinces amb cotó», conclou la restauradora.



Materials i abrasió

Els materials que conformen el retaule de la Mare de Déu del Claustre són marbre i alabastre, una pedra blanca i translúcida semblant al marbre. Les dues expertes també hi han identificat policromat i daurat, així com la imatge de bronze de la part inferior. «El problema que ens hem trobat és que anteriors neteges que s'havien fet havien estat abrasives i havien provocat el desgast d'algunes parts del marbre. A la vegada, també havien desaparegut trossos de la patina de barnís que hi havia per embellir-ne el resultat final», informa Rodríguez.

«Hi ha llocs que ens hem trobat més afectats per l'abrasió, i n'hi ha hagut que gairebé no estaven afectats. Els lloc més difícils d'arribar eren els que estaven millor, més ben conservats», afegeix Cesca Tort. Les dues restauradores continuaran treballant al costat de la Mare de Déu del Claustre, la patrona de la ciutat, com a mínim durant una setmana més.

Les obres relatives al nou ascensor i a la il·luminació de la capella van començar el darrer mes de juny, i tenen previst acabar abans de la Festa Major de Solsona. El pressupost total de les tres obres de millora és d'uns 120.000 euros, pagats amb fons de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, segons el president d'aquesta entitat, Josep Maria Besora, que ha afegit que s'han demanat «ajuts a diverses institucions, hi ha hagut respostes de tots colors, i hem aconseguit que la Diputació de Lleida financiï l'ascensor».