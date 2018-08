La majoria d'actes de la Festa Major de Solsona es faran enguany a cobert

L'Ajuntament de Solsona destaca, de la festa major d'enguany, que la majoria d'actes seran a cobert, segons ha explicat la regidora de Cultura, Sara Alarcón. D'aquesta manera, el plat fort de la programació per als joves que l'any passat va ser anul·lat a causa de la pluja, el concert del col·lectiu gandià Zoo, es recupera enguany per a la nit del 8 de setembre, però aquesta vegada a la sala Xelsa, que serà el pla B del concert de Buhos del diumenge 9 de setembre, que si la meteorologia ho permet es celebrarà a la plaça del Camp.

Les entitats organitzadores volen evitar que hi hagi algun punt fort de la programació que s'hagi de suspendre a causa de pluja, com va passar l'any passat. El mateix ha passat amb el trasllat dels balls a la Sala Polivalent, que l'any passat es va plantejar com a prova pilot també per esquivar el risc de cancel·lació per pluja. Enguany es mantindrà, després de la bona acollida del canvi. Els amenitzaran l'Orquestra Metropol (dia 8), l'Orquestra Montgrins (dia 9) i La Chata (dia 10).



Concerts a fora

La regidora de Cultura, Sara Alarcón, parla d'una «festa major popular», pensada per a tots els públics, i destaca la gratuïtat de tots els concerts i balls, excepte el concert solidari del 2 de setembre a càrrec de Maria del Mar Bonet i Joan Isaac, organitzat per Solsonès Obert al Món. Aquest esdeveniment tindrà lloc a la plaça Sant Joan, com és habitual des dels primers concerts de festa major de l'entitat solidària. La recaptació obtinguda es destinarà a la plataforma Stop Mare Mortum i al Fons d'emergència social.

El divendres 7 de setembre hi haurà un altre esdeveniment a l'exterior, el protagonitzat per la formació local La Quinta del Bar-rio, a la plaça de Sant Pere, sota l'organització del Consell Municipal d'Adolescents.



Articles històrics

Un dels trets singulars del programa de la Festa Major de Solsona de cada any és l'apartat d'articles d'entitats i ciutadans a títol particular que també aporten un valor afegit a la publicació. Aquest any aquesta secció és especialment extensa, amb cinc escrits de temàtica ben diversa i, en la majoria de casos, sobre la història local.La comissió del 50è aniversari de Setelsis obre l'apartat amb un article que tracte sobre el mig segle de vida de la primera escola pública de Solsona.