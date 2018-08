L'Acadèmia Internacional de Música posa el punt final a una edició que l'ha fet créixer

El teatre comarcal va ser l'escenari on ahir al vespre es va abaixar el teló d'una edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona en què el prestigiós certamen s'ha fet gran just abans d'arribar a la majoria d'edat (l'any vinent se'n farà la divuitena edició). Alumnes solistes i l'Orquestra de Cambra de l'AIMS van protagonitzar el concert de cloenda, que una vegada més va servir per descobrir i apreciar el potencial dels joves talents que l'acadèmia estiuenca reuneix any rere any.

El salt endavant que el certamen ha fet en aquesta edició s'ha posat de manifest en diferents aspectes. D'una banda, en el nombre d'alumnes participants. Dels 72 de l'any passat, l'únic festival pedagògic del país ha passat enguany a prop d'un centenar, vinguts de 25 països, entre els quals joves talents de la Catalunya Central. De l'altra, pel fet que aquest certamen fundat i dirigit per Peter Thiemann, violoncel·lista solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, s'ha ampliat una setmana més amb l'estrena de l'Acadèmia de Vents, que se sumava així a les de Corda i Piano.

També en la durada, ja que les activitats s'han allargat des del 31 de juliol al 19 d'agost. I el darrer salt l'ha fet l'AIMS en el nombre de concerts oferts, un total de 46 en 20 dies i en 14 municipis de la Catalunya Central.

Peter Thiemann ha encapçalat en aquesta dissetena edició un professorat de primer nivell amb músics solistes de l'Òpera de Ginebra, de la Royal Opera House de Londres, de la Metropolitan Opera de Nova York o de la Buch-mann-Mehta School of Music de Tel-Aviv.

Un gran camp d'aprenentatge



L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona s'ha guanyat a pols en aquests dissets anys el prestigi de ser un certamen de referència per als joves talents que aprofiten qualsevol espai formatiu per seguir progressant. Així ho expressava, per exemple, una de les alumnes de l'acadèmia de vents, la reusenca Cristina Fort. La jove de 16 anys, que toca la flauta travessera, deia que l'acadèmia és tot un repte. «La majoria de persones que hi ha aquí són professionals que ja estan a la carrera, hi ha molt nivell», subratllava. I feia especial referència a qui ha estat la seva professora, Sarah Rumer, de qui destacava que «és molt simpàtica i a l'hora d'ensenyar és molt didàctica i interactiva, m'està ajudant molt».

Del seu pas per l'acadèmia, Fort deia que esperava treure'n més seguretat en ella mateixa i aprendre a ser més flexible a l'hora de tocar estils diferents. «Ara estic aprenent una obra més clàssica, però també en faré una de més contemporània», destacava la jove alumne reusenca. També deia que no estava acostumada a tocar amb músics més grans que ella i esperava aprendre'n molt. L'alumna es mostrava gratament sorpresa per la poca o nul·la competitivitat que hi ha hagut entre els companys. «Als concursos o a l'escola sempre hi ha molta competitivitat, però aquí no. Cadascú fa allò que ha de fer i tothom aprecia el que fan els altres», afirmava.

Més de 40 concerts



De la quarantena llarga de concerts de l'AIMS repartits per la Catalunya Central, n'hi ha hagut en llocs tan emblemàtics com la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, la Seu de Manresa o al Santuari Sant Crist de Balaguer, amb interpretacions de les primeres espases de la música clàssica mundial, però també dels alumnes que han estat estudiant aquests dies a l'acadèmia.