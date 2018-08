L'Ajuntament de Solsona busca un encarregat per al cementiri i un conserge d'instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Solsona ofereix dos llocs de treball. Per una banda, busca cobrir el càrrec d'encarregat de cementiri i, per l'altra, vol contractar un conserge d'instal·lacions esportives.

La plaça d'oficial encarregat de cementiri actualment està coberta amb un treballador interí. La contractació serà de caràcter laboral indefinit de 37,5 hores setmanals amb un horari flexible, en funció de les necessitats del servei. Entre les tasques que se li encomanen hi ha les relatives als enterraments, inhumacions, exhumacions i reduccions; habilitació i manteniment del recinte del cementiri; conducció de maquinària específica, i suport a les tasques de transport manual de cadàvers i fèretres, entre d'altres. Per optar a aquest lloc de treball cal disposar del títol de graduat en ESO, escolar, tècnic auxiliar o una titulació equivalent i tenir el permís de conduir de la classe B.

D'altra banda, es requereix una persona que ocupi el lloc de conserge de les instal·lacions esportives municipals, que queda vacant per jubilació. Es tracta d'una contractació laboral a temps complet, de 37,5 hores setmanals, en horari de dilluns a diumenge. Entre altres funcions, aquesta persona ha d'atendre el públic dels equipaments; vigilar i custodiar tant els espais com el material; vetllar pel compliment de la normativa de les instal·lacions, i realitzar tasques de neteja, manteniment, conservació i reparació. En aquest cas, els aspirants han de tenir el certificat d'escolaritat, d'estudis primaris o equivalents.

El termini per presentar la sol·licitud d'admissió a aquests processos selectius és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació dels anuncis al DOGC, encara pendent. Tota la documentació necessària es pot descarregar de l'apartat d'ofertes laborals del web municipal (https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio).

Les persones que siguin admeses als processos de selecció i que superin la fase de concurs però no acabin ocupant les places entraran a formar part de les borses de treball tant del cementiri com del complex poliesportiu per si es produeixen baixes voluntàries o per a contractacions de caràcter temporal.